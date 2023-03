I tifosi scelgono ’Il vigorino del mezzo secolo’

Cinquanta giocatori per 102 anni di storia. Grande riscontro per l’iniziativa di un gruppo di tifosi che ha lanciato un sondaggio virtuale per eleggere il "Vigorino del mezzo secolo", il giocatore simbolo della Vigor dal 1973 al 2023. Dell’iniziativa, in corso, si parla abbondantemente in questi giorni nel gruppo facebook "A tutta Vigor Rossoblù", e nella fanzine RossoBlu, il cui primo numero, oltre mille copie andate a ruba, è uscito qualche giorno fa: si tratta di un ritorno storico perché RossoBlu era la fanzine della Vigor negli anni Novanta. Un’altra testimonianza del gran momento che la Vigor sta vivendo come sottolinea il tifoso Simone Tranquilli: "La Vigor un pubblico come ora non lo ha mai avuto. Negli anni ’70 e ’80 il seguito era anche superiore numericamente, ma allora a Senigallia la domenica c’era davvero solo il calcio. Oggi squadra, società e tifosi sono una cosa sola".

Gli ideatori hanno scelto i 50 nomi tra cui votare la bandiera vigorina rappresentando in maniera equilibrata i vari periodi dal 1973 al 2023: della Vigor attuale ci sono capitan Pesaresi, Marini, Magi Galluzzi, D’Errico, Baldini, Kerjota. Degli anni ’70 Manzoni, D’Amico, Pasi, Piccinini, Marchini, Solazzi, Bisacchi, Gioacchini, Alessandrini, Volpini. Della Vigor della C (anni ’80) Del Pelo, Cappelli, Fabbri, Mencarelli, Mugianesi, Giuliani, Mattioli, Cardaccia, Di Iorio, Chinea, Giancamilli. Della Vigor successiva, tra la fine degli anni ’80 e la fine dei ’90, Marchionni, Cucchi, Fenucci, Magi, Negozi, Buratti, Rossetti, Mezzanotte, Carboni, Tomba, Veschi, Polverari, Giorgetti, Fattorini, Goldoni (nella foto), Pieri, Giorgini, Vitaletti: alcuni di questi giocatori sono rossoblù anche negli anni 2000, assieme agli altri che completano la top 50 cioè Bellagamba, Pandolfi, Marcucci, Morganti, De Filippi.

Andrea Pongetti