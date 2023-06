Iannoni, Delcarro, Faggioli: si sogna il mercato dei ritorni

La campagna acquisti dell’Ancona continua ad essere un bel rompicapo. Ad esempio, c’è l’ipotesi di un possibile arrivo dal Lecco che non ti aspettavi: si dà per scontato il rientro in rosa biancorossa di Alessandro Bianconi, destinato probabilmente ad altra collocazione, forse anche in categoria superiore. Ecco però che il Mister Marco Donadel ed il Direttore Sportivo Francesco Micciola devono essere rimasti particolarmente impressionati, come tutti noi, dalla prestazione del difensore centrale Matteo Battistini nella partita Lecco – Ancona, quella di ritorno che sancì la qualificazione dei lariani grazie al suo gol del pareggio, ma soprattutto grazie ad una prestazione-monstre che chiuse ad una bella Ancona tutti i varchi, tranne quello che si manifestò a Spagnoli, con miracolo del portiere Melgrati a tre minuti dalla fine. Lo stiamo ancora pian piano digerendo questo sfortunato episodio, chissà come sarebbe andata a finire l’avventura dei play-off. La squadra di Donadel può fregiarsi del merito di essere uscita imbattuta dal doppio scontro con la neo-promossa in serie B (con pieno merito), ma a quanto pare il tecnico ed i dirigenti vogliono approfittare di certe conoscenze fatte per attingere a nuove forze e mettere a segno nuovi colpi. Un po’ come quando la Juventus comprava i Trezeguet, gli Ibrahimovic, i Ronaldo e i De Ligt subito dopo che avevano fatto molto male a lei stessa o alla Nazionale. Scontato come detto il rientro di Bianconi dal prestito sempre dal Lecco, è dunque quello di Battistini il nome che sta echeggiando con insistenza nella campagna acquisti dei biancorossi, e su tale interessamento la conferma del DS Micciola c’è stata. Così come risulta da lui confermato il nome-obiettivo di Andrea Tiritiello della Lucchese (anche lui difensore centrale, che però ha molti pretendenti), quasi a formare con Battistini la "pole position" di un gran premio di Formula 1 con traguardo ad Ancona, la maglia biancorossa in palio, l’asticella di ambizioni ed obiettivi che inevitabilmente appare alzarsi di parecchio per il prossimo campionato in casa dorica.

E chissà che in questa sessione di mercato non possa tornare in auge il nome di Edoardo Iannoni, di proprietà della Salernitana e fresco di retrocessione in C col Perugia: l’amore tra l’ex dorico e l’Ancona non è mai svanito del tutto e dopo il flirt del mercato di gennaio a cui purtroppo non ha fatto seguito il suo arrivo, questa potrebbe essere davvero la volta buona per un ritorno di fiamma.

Ancora riguardo ai possibili ritorni, abbiamo recentemente accennato a quello di Faggioli dalla Virtus Entella, mentre quello di Delcarro dal Rimini non ha ancora per noi dei riscontri che lo facciano reputare attendibile. Punteremmo semmai di più su Iannoni, al quale l’aria del mare Adriatico potrebbe tornare a far bene, dopo la sfortunata stagione disputata a Perugia. La Salernitana, proprietaria del suo cartellino, potrebbe opportunamente ragionare in tal senso, visti i precedenti, e rinnovarne il prestito all’Ancona.

Gianmarco Minossi