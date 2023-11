Iannoni e Mezzoni in campo da avversari

Domani sera l’Ancona ritroverà Edoardo Iannoni e Francesco Mezzoni, due ex biancorossi approdati a Perugia, il primo poco più di un anno fa e il secondo la scorsa estate, che ad Ancona hanno lasciato ottimi ricordi e più d’un rimpianto.

Il primo, classe 2001, è di proprietà della Salernitana che lo aveva ceduto in prestito all’Ancona due anni fa: per lui 38 presenze e tre gol con la maglia del cavaliere armato, 35 nella stagione regolare, due in Coppa e una ai playoff nella partita contro l’Olbia che concluse con una sconfitta quel campionato dorico. Iannoni lo scorso anno ha giocato in B con il Perugia collezionando 28 presenze più una in Coppa, 14 volte in campo con la maglia da titolare. Quest’anno finora 11 presenze con il Grifo e un gol, quello messo a segno nella trasferta di Ferrara contro la Spal, tra l’altro su assist proprio di Mezzoni.

Quest’ultimo, classe 2000 di proprietà del Napoli, lo scorso anno ha giocato ben 40 partite con la casacca dorica, una in Coppa, 35 in campionato e 4 ai playoff. Nove le partite quest’anno con la maglia del Perugia, sempre da titolare, più due gare in cui è stato convocato ma è rimasto in panchina, compresa l’ultima, quella che il Perugia ha vinto 2-1 contro l’Entella. In quest’ultima circostanza mister Baldini al suo posto ha schierato il 2002 colombiano Yeferson Paz, di proprietà del Sassuolo e con attitudini molto offensive. Sarà proprio Paz a contendergli una maglia da titolare, domani sera al Del Conero. Titolari o no, Iannoni e Mezzoni saranno salutati dal pubblico dorico con l’affetto e con la stima che meritano due giovani che ad Ancona hanno lasciato ottimi ricordi.

g. p.