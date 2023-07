Igor Pace lascia la vasca dorica dopo 11 anni Cambio di coach: è il momento di Marco Risso

La Vela Ancona di pallanuoto serie A2 maschile cambia coach: il presidente e allenatore Igor Pace dopo undici anni alla guida della prima squadra ha deciso di lasciare il testimone di allenatore per dedicarsi ai tanti aspetti organizzativi di una società multifronte, tra pallanuoto, nuoto e sincro, più la gestione degli impianti, affidando la prima squadra e l’incarico di direttore tecnico di tutto il settore giovanile a Marco Risso, genovese classe 1966 in uscita dalla President Bologna: "Dopo sei anni ho sentito che doveva cambiare qualcosa – spiega Risso –. Ho avuto parecchie richieste, anche negli ultimi giorni, ma sulla mia scelta ha pesato la serietà della Vela Nuoto Ancona a partire da Igor Pace, presidente-collega. E poi ad Ancona c’è il mare e io sono genovese e il mare per me è fondamentale. Ho sempre visto in questi ragazzi qualcosa di famelico negli occhi, mi ha sempre impressionato il loro attaccamento e la loro unione. Arriverò ad Ancona con tanta motivazione e tanta fame".