Il Banco Marchigiano resta in C Paradisi: "Pensiamo già al futuro"

Rimane in serie C femminile, massima categoria regionale, il Banco Marchigiano Miv Senigallia, grazie alla vittoria di sabato per 3-1 sul campo del Bottega, nel match di ritorno della semifinale play-out. Dopo la vittoria interna per 3-2, le neroazzurre si ripetono con una grande partita: perso il primo set 22-25, il sestetto di coach Roberto Paradisi ha proseguito in crescendo aggiudicandosi i successivi tre parziali, la partita e la serie, col punteggio di 25-20 25-19 25-16. Una gioia per la società, tra le primissime in regione per numero di tesserati e tifosi, davvero tanti al seguito nella gara 2. Per l’US Pallavolo Senigallia, sponsorizzata Banco Marchigiano Miv, un risultato che arriva dopo aver cresciuto un gruppo giovanissimo in casa, senza affidarsi al mercato: la rosa della prima squadra di serie C ricalca quella della Juniores che lo scorso anno si è aggiudicata uno storico titolo Marche, qualificandosi per le finali scudetto. "Non potevamo perdere la serie C dopo l’autentico miracolo sportivo dello scorso anno: bellissimo il sostegno dei tifosi, voglio già pensare al futuro" sottolinea Paradisi, anche direttore tecnico.

Andrea Pongetti