Il big match al PalaBrasili. San Severino osso duro

Al PalaBrasili si giocherà il big match della quarta giornata nel girone E della B maschile con Ancona che sabato ospiterà a Collemarino San Severino Marche. Le due squadre sono appaiate al secondo posto in classifica dietro solo a Ferrara di un punto, entrambe imbattute. Insomma uno scontro al vertice. "Un bel banco di prova - attacca Marco Santini, l’opposto dorico -. San Severino è una buona squadra. Ha i nostri stessi punti grazie a tre vittorie su tre partite. Spetterà a noi farci valere e dimostrare di avere qualcosa in più". "Il giocatore che è cresciuto di più in questi anni" ha detto di lui coach Dore Della Lunga. Anche Osimo e sempre sabato giocherà in casa, contro Macerata, mentre Loreto domenica riceverà la visita del Potentino. Turno di riposo invece per Castelferretti. B maschile (girone E), terza giornata. Ravenna-Ferrara 1-3, Potentino-Ancona 0-3, San Severino-Forlì 3-1, San Marino-Rubicone 3-2, Castelferretti-Lube Civitanova 3-1, Loreto-Osimo 1-3. Riposa: Macerata. Classifica: Ferrara 9; Ancona e San Severino 8; Castelferretti 6; Osimo 4; Loreto, Macerata, Ravenna e Potentino 3; San Marino, Forlì e Rubicone 2; Lube Civitanova 1. Prossimo turno: Osimo-Macerata (ore 17:30), Ancona-San Severino (ore 17:30), Forlì-San Marino, Lube Civitanova-Ravenna, Rubicone-Ferrara. 291023 (ore 17): Loreto-Potentino. Riposa: Castelferretti.