Il big match è a Torrette: esame Urbania per i Portuali

Giornata di big match, la sesta di ritorno, nel girone A di Promozione. A partire da quello che si giocherà al Giuliani di Torrette con i Portuali che ospitano l’Urbania: terza contro seconda. La squadra di Ceccarelli non potrà sbagliare per non farsi sfuggire quella seconda piazza occupata proprio dall’Urbania e che dista solamente tre punti. Sarà sfida tutta anconetana a Castelfidardo dove la Vigor - reduce dal turno di riposo - ospiterà l’Olimpia Marzocca. Sfide da non sbagliare per Barbara e Osimo Stazione in un turno che vede riposare la Biagio Nazzaro. Nel girone B Passatempese sul campo della Cluentina alla ricerca del successo che manca da metà dicembre. Promozione, sesta giornata di ritorno (ore 15). Girone A. Oggi: Atletico MondolfoMarotta-K Sport Montecchio, Fermignanese-Osimo Stazione, Ilario Lorenzini Barbara-S.Orso, Moie Vallesina-S.Costanzo, Portuali Ancona-Urbania (ore 14:30), Vigor Castelfidardo-Olimpia Marzocca. Domani: Gabicce Gradara-Cagliese, Valfoglia-Villa S.Martino. Riposa: Biagio Nazzaro Chiaravalle. Classifica: K Sport Montecchio 46, Urbania 38; Portuali 35; Atletico MondolfoMarotta 33; Moie Vallesina e Gabicce Gradara 32; Vigor Castelfidardo e S.Orso 31; Fermignanese 30; Villa San Martino 27; Valfoglia e Biagio N.26; Cagliese 23; Barbara 22; Osimo Stazione 20; Olimpia Marzocca 17; San Costanzo 11. Girone B. Oggi: Cluentina-Passatempese, Atletico Centobuchi-Monticelli, Aurora Treia-Matelica, Corridonia-Monturano, Casette Verdini-Grottammare, Monterubbianese-Palmense. Domani: Civitanovese-Castel di Lama, Trodica-Potenza Picena. Riposa: Futura 96. Classifica: Civitanovese 44; Aurora Treia 41; Trodica 34; Monturano e A.Centobuchi 31; Potenza Picena 30; Matelica 29; Casette Verdini 28; Palmense, Passatempese e Monticelli 25; Corridonia 23; Cluentina 21; Monterubbianese e Castel di Lama 20; Futura 96 e Grottammare 17.