"Il boato della curva: un’emozione enorme"

Quattro gol su tre presenze: alzi la mano chi si aspettava un impatto del genere di Federico Melchiorri con la nuova realtà anconetana. Nessuno ha mai avuto dubbi sulle qualità del Cigno di Treia, ma uno score di questo tipo nell’immediato, pur per un attaccante che ha calcato anche i campi della Serie A, difficilmente qualcuno poteva ipotizzarlo. Vedendolo in campo, si ha come la sensazione che giochi insieme a questo gruppo da tanto tempo, segno di come la sintonia con allenatore e squadra sia stata subito immediata: "E’ un periodo molto positivo, tutto sta andando bene - afferma Melchiorri - La squadra gioca, crea e la palla entra, quindi siamo felici. Abbiamo preparato al meglio questa partita, sapendo di affrontare un’ottima squadra, cosa che hanno dimostrato. E’ stata una gara combattuta ed equilibrata, dobbiamo continuare così e dire la nostra. Ho detto fin dal primo giorno che le impressioni che ho avuto sono state subito positive: ho a che fare con gente serie, che ha voglia di far bene e si impegna tanto. La società è seria e fa le cose senza fretta: senza dimenticare che stanno venendo tantissime persone allo stadio". Melchiorri non si pone obiettivi, né a livello individuale, né tantomeno di squadra: "La classifica non la guardiamo, dobbiamo ragionare partita dopo partita: siamo una squadra giovane e con tanto entusiasmo, non dobbiamo porci obiettivi, dobbiamo continuare a divertirci così. Sentire il boato della curva dopo il gol è stato bellissimo, sono sensazioni eccezionali, mi sono sentito vivo come tutti i goleador. Giocare con più continuità fa bene, perché trovi più ritmo e più giocate: sto cercando di ripagare la fiducia che mi è stata data". E se ripagare la fiducia vuol dire segnare a raffica come in queste primissime uscite, ben venga. L’Ancona ha fame di gloria, Melchiorri aveva voglia di rilanciarsi: un connubio perfetto, che i tifosi si augurano possa portare a qualcosa di grande.

Gianmarco Minossi