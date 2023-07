Il boom degli abbonamenti Ancona: già 650 sottoscrizioni

E’ cominciata benissimo la campagna abbonamenti dell’Ancona per la prossima stagione. Giorni fa erano già oltre cinquecento gli abbonamenti sottoscritti, come scritto dalla stessa società sui propri canali social, ieri pomeriggio la società aveva superato le 650 sottoscrizioni. Un chiaro segnale di gradimento e di vicinanza da parte del popolo biancorosso che, evidentemente, sta apprezzando non solo le tariffe e i pacchetti proposti dall’Ancona, ma anche le prospettive di spettacolo per il prossimo anno, dopo una stagione conclusa con l’eliminazione ai playoff nazionali a Lecco dalla squadra che poi ha conquistato la serie B. Al di là dei soliti insoddisfatti, che ci sono e ci saranno sempre, che esprimono qualche dubbio sulla campagna acquisti dell’Ancona, la sensazione dimostrata dalla campagna abbonamenti è che la piazza stia apprezzando il lavoro della società di Tiong e Canil, il gradimento dimostrato nei confronti della campagna di fidelizzazione dei tifosi è un chiaro segno di attaccamento ai colori sociali ma anche di ritrovato entusiasmo dopo anni difficili, ormai alle spalle. L’Ancona si prepara alla nuova stagione e la sua tifoseria scalda i motori per poter seguire i dorici non solo in casa, attraverso l’abbonamento, ma anche in trasferta, come sempre. Di questo passo l’obiettivo dei duemila abbonamenti – dichiarato di recente da Luca Rotili, responsabile marketing e social media della società biancorossa – sarebbe assolutamente raggiungibile e sarebbe anche un segnale tangibile di entusiasmo in crescita dopo i 1100 abbonamenti della passata stagione. I prezzi sono particolarmente vantaggiosi, ma come ricordava lo stesso Rotili giorni fa, saranno "agevolati" soltanto fino al 15 agosto prossimo, poi potrebbero subire delle variazioni. Anche per questo c’è la corsa ad abbonarsi.

g.p.