Il business più forte del romanticismo

Per la prima volta nella storia, la serie C e quindi l’Ancona si trova alle prese con una rivoluzione. La terza serie del calcio italiano non è più vista come il refugium peccatorum: è sempre più un format strutturato e in grado di aumentare i consensi e i guadagni. Scordiamoci quindi anche in maniera romantica le domeniche col caffé, il Borghetti e le sementi che al Dorico erano un’istituzione. Quel calcio lì è materia per l’album dei ricordi. Adesso la realtà dice chiaramente che la C è un prodotto che può e deve generare business. Come? Attraverso massicce dosi di messaggi sui social e inevitabilmente passando dai diritti tv. Le compagnie ci credono, perché il calcio è una macchina da guerra. E tira anche di più quello delle serie inferiori che non avevano mai avuto la visibilità che meritavano, vista la presenza in campo di grandi piazze. Non viene lasciato nulla al caso: ci sono pacchetti streaming per non perdersi neanche un secondo di gara. Ma alla fine, si chiedono tutti, la gente allo stadio ci andrà? Beh se viene fissata la prima giornata a Chiavari, per tornare ai fatti di casa nostra, il sabato alle 20.45, qualche dubbio sorge. Stessa cosa per un martedì sera o peggio ancora alle 18.30. È vero che i tifosi dell’Ancona hanno dato ampie dimostrazioni di amore e attaccamento, ma la Liguria da qui è lontanuccia. Il sabato poi, con la prospettiva di ritornare a casa la mattina dopo o magari soggiornare lì a costi non proprio economici. Insomma, piaccia o no il presente è questo. Sul futuro non poniamo limiti a questo punto.

Andrea Massaro