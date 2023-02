Federico Melchiorri è nato a Treia il 6 gennaio 1986. Ha cominciato a giocare nelle file del Tolentino, ha esordito in prima squadra a 17 anni. A 19 l’esordio in serie A a Siena, poi Giulianova, Samb, Poggibonsi, di nuovo Giulianova, quindi la malattia e il conseguente stop. Melchiorri riparte dal Tolentino in Eccellenza, poi nel 2012 la Maceratese in D, quindi Padova, Pescara e Cagliari in B, il nuovo infortunio, poi il Cagliari in A (10 presenze e 3 gol), quindi il Carpi in B, tre anni a Perugia tra serie B e C, uno alla Spal in B, un altro a Perugia, l’ultimo, e a gennaio il passaggio all’Ancona. Sono 81 i gol realizzati nei campionati professionistici.