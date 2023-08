Il campione del mondo. Tommaso Marini: spalla ok "Adesso non ho più scuse»

Tommaso Marini, il campione del mondo di fioretto che ha conquistato la sua prima medaglia d’oro iridata individuale giovedì scorso a Milano, ha superato alla grande anche questa sfida, cioè l’intervento alla spalla in artroscopia. Lo aveva raccontato ripetutamente che avrebbe dovuto sottoporsi all’intervento alla spalla – "un intervento il meno invasivo possibile e conservativo, per rattoppare quello che è rotto, poi tre o quattro mesi di stop e la riabilitazione. Spero di recuperare il prima possibile" spiegava sul Carlino di ieri – e proprio ieri dopo l’intervento a Bologna l’anconetano del Club Scherma Jesi ha postato su Facebook una sua foto dal letto d’ospedale in cui si mostra sorridente e solare come sempre, con un bel mazzo di fiori in mano. E un lungo commento, per rassicurare tutti i suoi sostenitori, i suoi compagni di club e di nazionale e tutta l’Italia non solo sportiva che ha a cuore la sua salute, anche in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi fissate per luglio 2024: "Ed eccomi qui, io e la spalla che è tornata al suo posto! – scrive Tommaso – Tra due giorni si torna a casa e inizia la riabilitazione. Obiettivo? Tornare in pedana a gennaio 2024 più carico che mai! Grazie a tutti per il vostro affetto e per i tanti messaggi di sostegno! Grazie Francesca per i meravigliosi fiori… sentire le persone così tanto vicine mi riempie il cuore. Grazie al prof Giuseppe Porcellini e al suo staff, allo staff medico della nazionale, ormai sono a tutti gli effetti i miei angeli custodi". E poi i tag ad Annalisa Coltorti, a Maria Elena Proietti e a Stefano Cerioni, i tecnici che lo allenano, con un’altra frase: "Ora non ho più scuse e sconti sugli allenamenti".

Giuseppe Poli