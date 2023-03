Il campione scomparso a soli 16 anni

Ha preso il via sabato la stagione numero 58 del Gruppo Sportivo Pianello di Ostra, intitolato all’indimenticabile Diego Schiaroli, campione del posto scomparso tragicamente nel 1992 a soli 16 anni. La scuola del gruppo sportivo, nata nel 1965, nella sede sociale ha presentato le proprie giovani speranze: ciclisti dai 7 ai 12 anni (categorie dalla G1 alla G6), e promesse ancora più piccole, con età dai 3 ai 6 anni per le categorie PG o G0). Era presente anche il presidente del comitato marchigiano della Federciclismo Lino Sechi, oltre a quello provinciale di Ancona Federico Bastianelli. I tesserati del gruppo sportivo sono: PG Gioele Mancini; G1 Vittorio Biancini, Leonardo Cesarini; G2 Edoardo Bracci; G3 Elia Mancini, Filippo Giovannelli, Francesco Ceccolini, Matteo Di Giacomo, Sofia Manna; G4 Federico Bracci, Alessandro Ceccolini, Tommaso Viola; G5 Alessio Biancini, Gianluca Catalani; G6 Matteo Manna, Edoardo Mastracchio. Nel corso dell’incontro sono stati presentati anche gli eventi per promuovere il gruppo e soprattutto le sue finalità, che "sono connesse allo sport migliore. Un impegno che si rinnova ogni anno in chiave sportiva ma anche etica, a soli sei mesi dall’alluvione del settembre 2022": coerente con questi principi lo slogan della stagione 2023 è "Si gioca, si cresce, si vince, nelle Terre della Marca Senone". Il Gruppo Sportivo Pianello ha annunciato inoltre di aver rinnovato il rapporto ormai storico con il concittadino Team Cingolani, che segue ciclisti di età maggiore, Esordienti di 13 e 14 anni e Allievi di 15 e 16. Dopo che il presidente Maurizio Minucci e il direttore sportivo Giuseppe Bracci hanno fatto conoscere i propri atleti, l’anno è stato simbolicamente inaugurato dal primo colpo di pedale nella via di Pianello di Ostra intitolata al grande Fausto Coppi.

a. p.