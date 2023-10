Il Castelbellino resta solo in vetta. Passatempese: arriva la prima gioia

Cambio al vertice nel girone B di Prima Categoria. La Castelleonese finisce ko e perde la vetta. Primo solo il Castelbellino. Quattro gol e un punto a testa tra Borgo Minonna e Filottranese. Oggi in campo Falconarese e Montemarciano. Nel girone C prima vittoria per la Passatempese.

Prima Categoria, 3^ giornata. Girone B. Oggi: Falconarese-Montemarciano (ore 14:30, al Giuliani di Torrette). Ieri: Borghetto-Sassoferrato Genga 0-0, Borgo Minonna-Filottranese 2-2, Castelbellino-Staffolo 1-0, Castelleonese-Sampaolese 2-4, Chiaravalle-Real Cameranese 0-1, Olimpia Marzocca-Labor 2-0, Senigallia-Pietralacroce 2-4. Classifica: Castelbellino 7; Sampaolese, Pietralacroce e Castelleonese 6; Olimpia Marzocca, Filottranese e Real Cameranese 5; Staffolo 4; Montemarciano 3; Falconarese, Borgo Minonna, Sassoferrato Genga, Borghetto e Labor 2; Chiaravalle e Senigallia 1. Prossimo turno: Filottranese-Castelbellino, labor-Senigallia, Montemarciano-Chiaravalle, Pietralacroce-Falconarese, Real Cameranese-Castelleonese, Sampaolese-Borghetto, Sassoferrato Genga-Borgo Minonna, Staffolo-Olimpia Marzocca. Girone C. Oggi: Montemilone Pollenza-San Claudio. Ieri: Castelraimondo-Urbis Salvia 1-0, Cingolana-Camerino 1-1, Montecassiano-Elite Tolentino 1-0, Passatempese-Montecosaro 2-0, Pinturetta-Esanatoglia 1-1, Settempeda-Portorecanati 0-1, Vigor Montecosaro-Caldarola 4-1. Classifica: Vigor Montecosaro 7; Camerino e Portorecanati 5; San Claudio, Passatempese, Settempeda, Montecassiano, Elite Tolentino, Castelraimondo e Montecosaro 4; Cingolana 3; Urbis Salvia, Esanatoglia, Caldarola e Pinturetta 2; Montemilone Pollenza 1. Prossimo turno: Caldarola-Cingolana, Camerino-Settempeda, Elite Tolentino-Pinturetta, Esanatoglia-Castelraimondo, Montecorsaro-Montemilone Pollenza, Portorecanati-Passatempese, San Claudio-Montecassiano, Urbis Salvia-Vigor Montecosaro.