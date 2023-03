Il Castelbellino sbatte il muso

Il Castelbellino non inizia proprio nel migliore dei modi il cammino nel triangolare di semifinale di Coppa Marche di Prima Categoria. La formazione di Ricci in mezzo alla settimana viene superata 5-1 (gol di Ledesma per il Castelbellino) dal Vismara nella prima giornata.

Nella prossima, il 15 marzo, il Castelbellino ospiterà nel secondo turno la Cingolana San Francesco che mercoledì ha riposato. Finisce in parità l’altra sfida dell’altro triangolare tra Castignano e Caldarola 1-1 (ha riposato Appignanese). Nel secondo turno si affronteranno Appignanese e Castignano.

COPPA ITALIA PROMOZIONE Mercoledì 08 marzo si giocheranno invece le semifinali di Coppa Italia di Promozione. In campo la Vigor Castelfidardo - detentrice della Coppa - che salirà al Comunale di Cagli (fischio d’inizio alle ore 16 della partita posticipata una settimana fa per indisponibilità di campo). L’altra semifinale vedrà il confronto tra Civitanovese e Atletico Centobuchi.