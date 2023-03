Il Castelfidardo a Macerata senza Fabiani Anche Marina e Fabriano Cerreto pagano dazio

L’Osimana soffre di pareggite e non è la sola delle squadre che occupano i quartieri alti della classifica di Eccellenza. Domenica è arrivato l’undicesimo pareggio stagionale, il quinto nelle ultime sei giornate (nell’altra uscita è arrivata una sconfitta casalinga contro il Valdichienti Ponte) per i senza testa di Mobili. Peggio ha fatto solo la vice capolista Forsempronese (12 ics), uguale l’Atletico Azzurra Colli, terzo e prossimo avversario dei senza testa, in trasferta. Punti gettati al vento che potevano portare la squadra di Mobili se non in vetta (lontana sette punti) comunque a ridosso. Pareggite e sofferenza in quell’attacco che non punge, eccetto Buonaventura (quattro centri). A firmare il pari domenica un difensore, Labriola. Capocannoniere della squadra è ancora Nunez, con cinque reti, che ha salutato a inizio dicembre. Numeri e curiosità che raccontano delle difficoltà del reparto avanzato giallorosso. E i rammarichi dalle parti di via Olimpia non mancano. Quando alla fine della fiera mancano sette partite. "Tutto può ancora succedere, credeteci’’ hanno urlato domenica i tifosi alla squadra, comunque applaudita, dopo il triplice fischio. Ma là davanti bisognerà iniziare a segnare.