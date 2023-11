Il Castelfidardo attende la capolista: contro l’Urbino per rilanciarsi

Al San Giobbe di Filottrano oggi arriva la capolista Urbino. Esame probante per il Castelfidardo che non vince da cinque partite, mentre la squadra di Ceccarini è reduce da tre vittorie e un pareggio con tanto di primo posto in classifica. Il Castelfidardo può contare su Wilson Guella, un ritorno nel gruppo biancoverde per il talentuoso centrocampista francese classe 2000 che è già andato a segno nell’ultima partita contro la Jesina. Quest’ultima oggi giocherà la seconda partita di fila in casa. La formazione di Strappini ospita il Monturano che è reduce da due pareggi. I leoncelli cercheranno i tre punti anche se non si presenteranno al completo e con bomber Trudo non al meglio. L’Osimana invece sarà di scena a Montefano con il morale alto dopo la vittoria in Coppa. Esame probante per i giallorossi vogliosi di risalire la china in campionato.

ECCELLENZA, nona giornata. Oggi (ore 14:30): Castelfidardo-Urbino (al San Giobbe di Filottrano), Jesina-Monturano, K Sport Montecchio Gallo-Urbania, Montegranaro-Atletico Azzurra Colli, Montefano-Osimana, Montegiorgio-Chiesanuova, Sangiustese Vp-Civitanovese, Tolentino-Maceratese (ore 15).

Classifica: Urbino 19; Civitanovese 17; Chiesanuova 15; Urbania 14; Montegranaro, Montefano e Jesina 12; Castefidardo e K Sport Montecchio 11; Maceratese 9; Osimana 7; Montegiorgio, Monturano C,, Sangiustese Vp e Tolentino 6; Atletico Azzurra Colli 3.