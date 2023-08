Il Castelfidardo è in crescita Ora fari puntati al derby di Coppa

Una vittoria e un pareggio finora dai test amichevoli disputati dal Castelfidardo, in vista della aprtenza del campionato di ccellenza.

L’ultimo prima di Ferragosto a Potenza Picena, un pari per 1-1 con gol di Fabiani nel primo tempo dopo un bell’assist di Cannoni.

Soddisfatto delle prime due uscite mister Giuliodori, "perché ho visto che la condizione sta crescendo, come il gioco e l’intesa, anche se c’è ancora da lavorare, visto che siamo comunque una squadra rinnovata che sta insieme solo da un paio di settimane".

Nella prima uscita era arrivata per il Castelfidardo una vittoria sul campo del Marina grazie a una realizzazione di Fabbri. Intanto ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista della terza amichevole stagionale in programma sabato (orario ancora da definire, ma dovrebbe essere intorno alle ore 17) a Chiaravalle, contro la Biagio Nazzaro, altra squadra di Promozione, per cercare di preparare al meglio l’appuntamento con la prima partita ufficiale, che sarà come l’anno passato il derby in Coppa Italia contro l’Osimana.

Non si chiuderà comunque contro la Biagio il calendario delle amichevoli pre-campionato dei fidardensi visto che i ragazzi di Giuliodori effettueranno un test anche contro i Portuali (il 26 agosto) e forse anche contro la Castelfrettese, ancora squadre di Promozione. Non è chiuso in casa Castelfidardo neanche il mercato, visto che dovrebbero arrivare almeno un paio di giocatori, tra i quali un difensore centrale d’esperienza.

Michele Carletti