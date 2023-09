Il Castelfidardo e l'Osimana fanno i conti con gli infortuni: sfida aperta a Osimo

CASTELFIDARDO

Con il gol di domenica, peraltro decisivo, contro l’Osimana, ha già eguagliato il bottino dell’anno passato. Lorenzo Braconi ha regalato la prima gioia ufficiale al Castelfidardo che si è aggiudicato di misura la partita di andata degli ottavi di Coppa Italia. Una zampata nella ripresa, a seguito di una mischia, ha risolto il derby sul ‘neutro’ di Chiaravalle. "Speriamo che sia un anno migliore sia per i risultati personali sia per quelli collettivi – esclama Braconi, attaccante classe 2002 –. La scorsa stagione ho avuto diversi problemi fisici che un po’ mi hanno condizionato. Di sicuro non è stato uno dei miei anni migliori visto che ho segnato solo un gol, a Montefano. Una stagione difficile, anche di squadra, ma alla fine siamo riusciti a ottenere la salvezza". Domenica all’esordio stagionale in partita ufficiale invece è arrivato il primo centro. "Un gol importante che ci da fiducia e che ci da una consapevolezza in più che possiamo fare sempre meglio". Braconi si è rifatto dopo il gol mancato l’anno scorso al Diana, in campionato, dove i fidardensi furono trafitti nel finale dall’ex, Labriola.

"Più che una rivincita, una soddisfazione personale". Una rete che fornisce morale in vista dell’inizio del campionato. Domenica la prima sul campo del Montecchio Gallo, una delle favorite. "Sarà un torneo molto difficile, dove ci sono squadre importanti, con organici completi. Chi vedo favorita? Non lo posso dire ora, ci sono più squadre da prendere in considerazione, ma il calcio è bello perché è imprevedibile". Il Castelfidardo vorrà puntare a qualcosa di importante. "I nostri obiettivi sono di puntare in alto e stare almeno nella parte sinistra della classifica".

Propositi che covano anche i cugini dell’Osimana anche se per i giallorossi l’avvicinamento al campionato è stato tutt’altro che agevole. "L’Osimana è un’ottima squadra che però ha sofferto sia la mancanza di alcuni giocatori sia il nostro gioco. Domenica sulla parte tattica siamo stati molto attenti. Siamo stati bravi a limitare il loro gioco visto che hanno avuto davvero poche occasioni". Anche se il discorso passaggio del turno in Coppa è tutt’altro che chiuso. "L’1-0 è un risultato che non ci da la sicurezza. Il ritorno è sempre da giocare. Poi si vedrà".