Il Castelfidardo non potrà contare su Marko Ristovski

Assenza pesante per il Castelfidardo in vista della trasferta di domenica a Fossombrone. Mister Giuliodori non potrà contare su Marko Ristovski squalificato per una giornata. Sempre in Eccellenza due turni di stop a Del Pivo (Atletico Gallo) e Monaco (Montefano). Una giornata a Gesuè (Atletico Azzurra Colli), D’Amicis (Porto Sant’Elpidio). Squalificato fino all’8 marzo Stallone, allenatore dell’Atletico Azzurra Colli. Promozione. Una giornata a Menghini (Cluentina), Pacenti (Atletico MondolfoMarotta), Bozzi (Fermignanese), Bonvini e Arsendi (Olimpia Marzocca), Nemo (Passatempese), Aiudi (Valfoglia) Alegi (S.Orso), Pierpaoli (Cagliese) e Dominici (K Sport Montecchio). La partita tra Trodica e Potenza Picena è posticipata a domenica.

Prima categoria. Tre giornate a Bartoloni (Colle 2006) ‘’per aver lanciato un pallone con le mani in direzione dell’addetto arbitro, colpendolo al volto a gioco fermo’’. Due turni a Boria e Sangara (Sampaolese), Cingolani (Villa Musone), Ascione (Colle 2006) e Lucertini (Sassoferrato Genga). Una a Razgui (Real Cameranese), Apolloni e Fioranelli (Sampaolese), Ledesma (Castelbellino), Bassotti (Labor), Cesaroni (Colle 2006), Socci (Loreto), Casaccia (Real Cameranese) e Puerini (Monserra). Inibito fino all’8 marzo il dirigente Pigliapoco (Labor). Ammenda di 80 euro alla Labor ‘’per aver la propria tifoseria rivolto all’indirizzo dell’arbitro espressioni offensive’’.