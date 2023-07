Il Castelfidardo pensa prima alla porta: Elisei e Schirripa accolti con entusiasmo

Ancora un portiere in arrivo nel Castelfidardo. Dopo Leonardo Elisei arriva un altro classe 2003 alla corte di mister Marco Giuliodori in una squadra che ha visto finora anche tre conferme (l’attaccante Braconi e i difensori Fabiani e Coppi). Si tratta di Christian Schirripa. Insomma si forma un tandem di prospettiva per la porta biancoverde.

Schirripa, nativo di Civitanova, nelle ultime stagioni ha militato nel Porto Sant’Elpidio, prima in D

poi in Eccellenza, ritagliandosi uno spazio importante. Per lui non si

tratta di una "prima volta" a Castelfidardo avendo disputato il campionato dei Giovanissimi nelle

fila della SA Castelfidardo.

"Sono molto contento di vestire la maglia del Castelfidardo – ammette il nuovo

portiere biancoverde –. Ho scelto questa piazza, perché penso che possa venire qualcosa di bello in questa stagione. Sarà una bella esperienza". Per un Castelfidardo che affronterà per la seconda stagione consecutiva il massimo campionato regionale. In attesa sono previsti entro il fine settimana altri colpi di mercato dalla società fidardense. Si vocifera di un doppio arrivo nel reparto di centrocampo. Anche in attacco non dovrebbe mancare novità.