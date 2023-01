Il Castelfidardo si assicura Fabbri In quattro salutano i biancoverdi

In casa Castelfidardo per uno che arriva quattro che escono. Il nuovo anno si apre così in casa fidardense, con l’innesto in difesa di Gianmarco Fabbri, classe 1997, in arrivo dal Mestre. Quello di Fabbri è un ritorno a casa, visto che è di Senigallia, anche se il difensore ha giocato gran parte della sua carriera fuori dalle Marche. Ha esordito nelle giovanili del Cesena, prima di salire a Rovigo (in D), l’esperienza in C con l’Alma Juventus Fano, poi Sangiustese, in Eccellenza con il Vigasio e l’approdo al Mestre, quasi due anni fa, l’ultima maglia indossata da Fabbri prima di scendere a Castelfidardo. Dalla società biancoverde lo definiscono "giocatore giovane e di talento" che andrà a rinforzare il reparto difensivo della squadra allenata da Giuliodori portando anche l’esperienza acquisita nelle categorie superiori. Salutano invece Santiago Achaval, Marko Ristovski, Matteo Cesca e Alessandro Capitani, anche se il mercato in entrata non sembra essere terminato per i fidardensi. Potrebbero esserci altre novità in vista della ripresa del campionato di Eccellenza, dopo la sosta natalizia, fissata per domenica con l’inizio del girone di ritorno. Il Castelfidardo scenderà sul campo dell’Atletico Azzurra Colli. Un’altra partita esterna dopo aver chiuso il girone di andata con una sconfitta a Fabriano. I fidardensi condividono il 13° posto della classifica con 13 punti proprio con il Fabriano Cerreto, entrambe le squadre in piena zona playout.