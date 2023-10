Il Castelfidardo sogna la vetta. Ma deve battere la Sangiustese

Potrebbe essere la giornata giusta per il Castelfidardo per agganciare il primo posto. Perché i biancoverdi ospitano (al San Giobbe di Filottrano) la Sangiustese dell’ex Bolzan (non sarà il solo ex visto che nella Sangiustese militano anche Trillini, Shiba, Monachesi oltre a Minella che però è infortunato) e con una vittoria e, un eventuale pari tra le prime della classe (Urbino-Urbania), i biancoverdi salirebbero in vetta dell’Eccellenza. Il Castelfidardo ci proverà con in difesa l’innesto da vari giorni di Vincenzo Imbriola che ha già esordito a Tolentino. Ci proveranno anche Jesina e Osimana a cogliere il successo. La Jesina vorrà continuare a sfruttare il fattore campo (contro il Montegranaro) come ha fatto due settimane fa contro l’Azzurra Colli, anche se mister Strappini non avrà tutti a disposizione. Rientrerà Giovannini dalla squalifica, ma si è infortunato Pesaresi. Crocevia importante per l’Osimana alla ricerca della prima vittoria in campionato. Al Diana sale l’Atletico Azzurra Colli. Le due formazioni chiudono il gruppo assieme al Tolentino. Partita delicata. I giallorossi hanno fuori solo Fermani, ma ci saranno da valutare le condizioni di vari giocatori.

Eccellenza, 4^ giornata. Oggi (ore 15:30): Castelfidardo-Sangiustese Vp (a Filottrano), Chiesanuova-Tolentino (a Villa San Filippo di Monte San Giusto), Jesina-Montegranaro, Urbino-Urbania, Montefano-K Sport Montecchio Gallo, Monturano-Montegiorgio (ore 14:30), Osimana-Atletico Azzurra Colli, Maceratese-Civitanovese (ore 15). Classifica: Urbino e Urbania 9; Castelfidardo 7; Civitanovese 6; K Sport Montecchio 5; Montegranaro, Jesina e Montefano 4; Montegiorgio, Maceratese, Chiesanuova e Sangiustese 3; Monturano 2; Osimana, Tolentino e Atletico Azzurra Colli 1.