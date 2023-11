Il Castelfidardo torna a respirare aria di casa nel rinnovato campo Mancini

Eccellenza: due giornate di squalifica per Nobili (K Sport Montecchio Gallo) e Maranesi (Montegiorgio). Una a Capomaggio (Jesina). PROMOZIONE. Un turno di stop a Brunelli (Matelica), Giaccaglia (Potenza Picena), Valle (Palmense), Monserrat (Trodica), De Angelis (S.Orso) e Aquila (Matelica). PRIMA CATEGORIA. Due giornate di squalifica a Santini (Castelbellino). Una a Impiglia (Senigallia calcio), Jammeh (Falconarese), Orlandini(Borghetto) e Giampieri (Chiaravalle). Ammenda di euro 300 al Castelbellino "per aver aperto, a fine gara, i cancelli di ingresso permettendo a soggetti non in distinta di entrare nello spazio antistante gli spogliatoi per insultare e tentare di aggredire i presenti". VARIAZIONI. Sia la prima squadra (Eccellenza) del Castelfidardo che la Juniores tornerà a giocare a Castelfidardo, al Mancini. In Prima Categoria (girone B) la Falconarese disputerà le gare interne, a partire dalla nona di andata, all’Amadio di Falconara. Il Castelfidardo torna a casa. Dopo aver disputato cinque partite tra Coppa Italia e campionato lontano dalla città fidardense (tra Chiaravalle e Filottrano) domani i biancoverdi torneranno a giocare nel rinnovato Galileo Mancini nel nuovo campo in erba artificiale. Big match con la Civitanovese. "L’intervento finanziato da fondi Pnrr consente ora di disporre di un manto di ultima generazione - il post del Comune - per qualità dell’erba e dell’intaso vegetale, dotato di elevata capacità di assorbimento e di un rapido sistema di irrigazione naturale. Un progetto che si accompagna al parziale rinnovo dei locali, alla collocazione dei nuovi seggiolini in tribuna e alle fondazioni dell’impianto di illuminazione i cui lavori sulle torri faro verranno finanziati il prossimo anno".