Mercoledì si è completata in Eccellenza la 18^ giornata. Anche stavolta la neve non manca, ma non impedisce - come era successo il 22 febbraio - a Urbino e Chiesanuova di scendere in campo. Alla fine il Chiesanuova centra il blitz vincente al Montefeltro (0-1) grazie a un gol realizzato nel secondo tempo da Mongiello, ex Osimana. Un risultato che non fa piacere sicuramente al Fabriano Cerreto e al Castelfidardo scavalcate in classifica proprio dalla formazione maceratese. Continua invece il momento no dell’Urbino che non vince da quattro partite. Proprio l’Urbino domenica scenderà a Jesi per affrontare i biancorossi, mentre il Chiesanuova ospiterà il Castelfidardo per un autentico scontro salvezza.

Eccellenza. Classifica: Atletico Ascoli 38; Atletico Azzurra Colli 35; Forsempronese e Montefano 34; Osimana e atletico Gallo 33; Jesina 31; Urbino 30; Valdichienti Ponte 29; Sangiustese 26; Maceratese e Chiesanuova 23; Castelfidardo e Fabriano Cerreto 22; Marina 7; Porto Sant’Elpidio 4.