Il cigno arriva e punge subito Mezzoni sprint

Perucchini 6: incolpevole sul gol della Vis Pesaro.

Mezzoni 7: incontenibile sulla fascia destra, gioca una grande partita sfruttando le sue qualità sino in fondo.

Mondonico 6,5: dalle sue parti non si passa, decisivo e puntuale ogni volta che viene chiamato a intervenire, peccato non chiuda su Ghazoni in occasione del gol.

De Santis 6,5: ottima prova, si mangia anche un gol nella ripresa, poi subisce fallo in occasione del gol di Ghazoini.

Brogni 6: svolge con ordine il suo compito ma non chiude sull’autore del gol avversario.

Simonetti 6,5: il solito gladiatore, nel primo tempo potrebbe segnare in due occasioni ma la mira non lo assiste, specie nell’occasione in cui colpisce la traversa.

Gatto 6,5: una partita di sacrificio in cui bada soprattutto al sodo e a organizzare la squadra dal basso.

Prezioso 7: comincia molto bene illuminando il gioco dell’Ancona, sempre pregevoli e ordinate le sue geometrie.

Petrella 6: si sposta di continuo e cerca con il suo sinistro di trovare i varchi giusti per Melchiorri e Moretti, ma non riesce a incidere sul match e si mangia anche qualche occasione di troppo. Melchiorri 7: chi voleva vedere in azione un giocatore d’altra categoria è servito. Alla prima occasione firma con un destro dal dischetto il suo primo gol con la maglia dell’Ancona, e ne manca un altro paio.

Moretti 6: altra partita di sacrificio giocata per la squadra, in area gli manca lo spunto vincente.

Paolucci 6: mezz’ora in cui prova a mettere a frutto le sue qualità. Mattioli e Di Massimo ng.

All. Colavitto 6,5: stavolta i cambi nella ripresa non riescono a dare la svolta al match, ma la squadra gioca una grande partita.

Giuseppe Poli