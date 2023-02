Il "Cigno" fa un gol da copertina dell’album Panini Moretti è una sicurezza, Basso è l’uomo in più

Perucchini 6,5: bella parata su Lischi nel primo tempo, grande intervento sul tiro di Biagi a inizio ripresa, nessuna responsabilità sul gol del Montevarchi.

Mezzoni 5: il rosso per doppia ammonizione dopo la mezz’ora, assolutamente evitabile, è davvero una grave ingenuità. Per il resto un’ottima gara, macchiata da quel cartellino.

De Santis 6: una buona prestazione, peccato si perda Rovaglia sul gol dei toscani.

Camigliano 6,5: l’anticipo di testa è il suo pane e non lascia un pallone agli avversari.

Brogni 6: dialoga con i compagni, va sul fondo, preciso in fase difensiva e utile quando la squadra si distende in avanti.

Simonetti 7: suo l’assist per il gol di Moretti, per il resto intensità e irruenza come di consueto.

Prezioso 6,5: si fa apprezzare in cabina di regia, in cui mostra belle geometrie anche se nella ripresa si mangia il raddoppio. Basso 7: partita sontuosa, tra i migliori nel primo tempo, conquista palloni, lotta in ogni parte del campo e mette in mostra quelle qualità per cui Micciola e Colavitto lo hanno voluto ad Ancona.

Lombardi 6: ha sui piedi la palla del vantaggio, sempre vivace e pronto a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria con le sue iniziative.

Mattioli 5,5: dialoga con i compagni e lotta con generosità, ma non riesce a rendersi mai pericoloso, Gennari di testa lo anticipa sempre.

Moretti 7,5: ritrova il gol, il quarto in campionato, e gioca come sempre per la squadra sacrificandosi in ogni parte del campo anche nel complicato finale. Melchiorri 9: mezz’ora che vale tre punti. Una perla, il suo gol, che assegna la vittoria ai dorici quando ormai stava per sfumare. Giocatore d’altra categoria. Gatto 6: venti minuti in cui dà equilibrio alla fase difensiva quando c’è da soffrire.

Paolucci 6: si mette in mostra nei minuti finali con la sua vivacità. Fantoni e Barnabà: ng.

All. Colavitto 6,5: rinuncia a qualche titolare, la squadra soffre ma la perla di Melchiorri la premia.

g.p.