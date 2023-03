Il Città di Falconara sfida la Femminile Molfetta

La serie A femminile torna di scena al Palasport Gianfranco Badiali per il ventunesimo turno di campionato. Appuntamento oggi alle 18. L’avversario di turno del Città di Falconara è la Femminile Molfetta, formazione pugliese neopromossa nella massima serie e attualmente all’undicesimo posto della graduatoria. Le Citizens, invece, sono al quarto, a quota 47 e a sei lunghezze dalla vetta. L’unico precedente tra le biancorosse molfettesi e le azzurre falconaresi risale all’andata, quando la squadra di Massimiliano Neri s’impose per 0-3. Per Ferrara e compagne, un successo nella sfida odierna permetterebbe di avvicinare la testa della classifica in considerazione dello scontro al vertice tra Bitonto (primo a 53 punti) e Pescara (secondo a 52).