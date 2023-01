Il Città di Falconara si riscatta subito in Irpinia

PSB IRPINIA

2

CITTA’ DI FALCONARA

4

PSB IRPINIA: Falconi, Aresu, Matijevic, Ribeirete, Moreira, Cetrulo, Braccia, Fontela, Ficeto, Pugliese, Macchiarella, Ziero. All. Battistone

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Rozo, Pereira, Taina, Pato, Taty, Praticò, Zepponi, Saluzzi, Spinsanti, Ferrara, Polloni. All. Neri

Reti: 11’33’’ Praticò (F), 15’40’’ Braccia (I), 19’50’’ Pato (F); 36’26’’ Pato (F), 39’01’’ Pereira (F), 39’53’’ Moreira (I)

Arbitri: Dimundo (Molfetta), Losacco (Bari); crono: Nappo (Ercolano)

Ritrova subito il bandolo della matassa il Città di Falconara che assorbe nel migliore dei modi il kappao in infrasettimanale con il Tikitaka Francavilla e si rilancia alla grande, con un 2-4 in trasferta, contro l’Irpinia.

Per le Citizens una doppietta di Pato, oltre ai gol di Praticò e di una monumentale Isa Pereira. Le ragazze di Massimiliano Neri partono col piglio giusto nella sfida in terra campana, ma non è semplice sbloccare il match. Serve un episodio che si materializza al 12’, quando la classe 2002 Praticò sfrutta un’incertezza difensiva e trafigge il portiere Falconi.

La replica locale è immediata e arriva al 16’ con la conclusione vincente di Braccia da fuori area.

Non c’è tempo per rilassarsi e le falchette si riproiettano subito avanti a caccia del controsorpasso che, in effetti, arriva a ridosso della sirena con la rete di Rafa Pato.

Si va al riposo sull’1-2 Falconara. Un punteggio che durerà per tutto il secondo tempo e cambierà, soltanto, a tre minuti e una manciata di secondi dal termine.

Quando Pato sigla il gol dell’allungo e Isa Pereira inchioda l’1-4 quasi definitivo perché il tiro di Moreira nel finale vale solo per le statistiche. Non c’è tregua in questo folle gennaio del Città di Falconara. Le Citizens, mercoledì (18), saranno impegnate nella gara di recupero contro l’Audace Verona: appuntamento alle 16 al PalaBadiali.

Quindi, appena quattro giorni dopo, all’ombra del Castello falconarese verrà ospitata la capolista Bitonto (kick off alle 18). Intanto ad Ariano serviva vincere e, puntualmente, Ferrara e compagne l’hanno fatto. E si va avanti.

Classifica: Bitonto 34, Tikitaka Francavilla 34, Pescara 33, Falconara 31*, Kick Off 23, Lazio 20, Vip 16, Pelletterie 16, Rovigo Orange 14, Audace Verona 12*, Irpinia 11, Molfetta 7, Italcave Real Statte 7, Vis Fondi 1 (*una gara da recuperare). Programma gare di oggi: Vip-Rovigo Orange, Italcave Real Statte-Molfetta, Pelletterie-Kick Off, Vis Fondi-Tikitaka Francavilla, Pescara-Lazio, Bitonto-Audace Verona.