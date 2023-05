Il club si complimenta coi campioni d’Italia

Lo scudetto vinto dal Napoli e celebrato ad Ancona proprio nel giorno di San Ciriaco non è certo passato inosservato sui social. Anche l’Us Ancona sulla sua pagina Facebook lo ha celebrato: le tifoserie, infatti, sono gemellate, e le bandiere del Napoli si sono viste sventolare in diverse occasioni, sugli spalti biancorossi, come nel caso delle due ultime trasferte di massa a Cesena, circa duemila tifosi lo scorso campionato e circa millequattrocento in questo, tra i quali anche diversi sostenitori del Napoli. "Lo scudetto della gente. Complimenti Napoli" ha scritto l’Us Ancona, riscuotendo tantissimi commenti, mi piace e condivisioni, ma anche tanti apprezzamenti e ringraziamenti da Napoli e da napoletani di Ancona, tutto nel giro di poche ore.