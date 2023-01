Il Corinaldo liquida il Cus Ancona Tonelli: "Lucidi nei momenti clou"

Nella seconda giornata del girone di ritorno si serie B, sorride solo il Corinaldo vincente sul Cus Ancona (6-2). Momento delicato per gli universitari che sul campo dei corinaldesi subiscono la loro nona sconfitta consecutiva. Il Futsal Ancona cade in casa con la capolista Russi (2-5), perdendo terreno in classifica, dal terzo al sesto posto. Il Corinaldo conquista i primi tre punti dell’anno con quel Cus Ancona contro il quale aveva perso all’esordio stagionale, ma arrivato al Pala Nevola con gli stessi punti dei padroni di casa. Questa volta la sfida è diversa, con le due squadre con molto da perdere, entrambe sul fondo della classifica. Il Corinaldo, fattore campo dalla propria, si porta in vantaggio con Pettinari dopo una prima parte di gara priva di slanci. Balzamo pareggia prima del riposo. Al rientro, i locali prendono in mano la gara, il Cus perde la testa, 4-1 per i corinaldesi (Campolucci, Bronzini, Rotatori). A tre dal termine Balzamo, ancora lui, riporta sotto i suoi, ma il sesto fallo della squadra dorica permette ai padroni di casa di accelerare nuovamente (Campolucci su tiro libero). È Bacchiocchi, al 19’, a scrivere la parola fine all’incontro (6-2).

"Non siamo stati perfetti, ma in generale la squadra è stata sempre sul pezzo ed è rimasta lucida nei momenti più concitati della gara, e questo è un bel segnale di crescita", le parole del tecnico corinaldese, Tommaso Tonelli.

Al Geodetico di Montesicuro, il Futsal Ancona priva dello squalificato Gomez, cede i tre punti alla capolista Russi. Gli ospiti partono meglio, trovando la rete del vantaggio. Il Futsal esce alla distanza, con Piersimoni a segno. Si va a riposo sull’1-1. Nella ripresa arrivano due reti ospiti e quella di Martinez e il punteggio di 2-3 rimane invariato fino a quattro minuti dal fischio finale. Poi il Russi affonda.

Classifica 15esima giornata: Russi 33, Recanati 27, Ternana 26, Dozzese, Lucrezia 25, Futsal Ancona 24, Potenza Picena 23, Grifoni 18, Cerreto d’Esi, Corinaldo 14, Etabeta Fano, Cus Ancona 11, Cus Macerata 2.