Il debutto del Pietralacroce

Altro esame tosto per la Sampaolese che ci riprova dopo il blitz vincente esterno all’esordio contro il Borgo Minonna. Oggi la squadra di San Paolo di Jesi debutterà sul proprio campo ospitando il Castelbellino, quest’ultima attesa a un campionato importante. Aspettative e tante anche per Sassoferrato Genga e Filottranese che si trovano di fronte già alla seconda giornata. Due protagoniste della scorsa stagione nel girone B vinto dalla Castelfrettese e attese anche quest’anno a stazionare nei posti nobili. Entrambe sono reduci da due pareggi nella prima giornata. Che invece ha sorriso sia al Pietralacroce che alla Castelleonese che si sfideranno oggi al Paolinelli con il Pietralacroce, neopromosso in Prima che vorrà ben figurare all’esordio casalingo. A Camerano è di scena un Borgo Minonna in cerca del riscatto dopo lo scivolone al debutto. Al pari del Montemarciano che ospita il Borghetto. A Santa Maria Nuova salirà il Chiaravalle. Senigallia e Olimpia Marzocca che si sono sfidate per la stracittadina lunedì in notturna, dove è scaturito un pareggio con quattro gol in totale, se la vedranno rispettivamente contro Staffolo (in trasferta) e Falconarese (in casa). Tanti i pareggi nella prima giornata nel girone B e con un punto è uscita dal campo anche la Passatempese (girone C) di mister Mezzanote attesa oggi dall’insidiosa trasferta di Camerino.

Prima Categoria, seconda giornata (ore 15:30). Girone B. Oggi: Labor-Chiaravalle, Montemarciano-Borghetto, Olimpia Marzocca-Falconarese, Pietralacroce-Castelleonese, Real Cameranese-Borgo Minonna (ore 14:30), Sampaolese-Castelbellino, Sassoferrato Genga-Filottanese, Staffolo-Senigallia. Classifica: Pietralacroce, Castelleonese e Sampaolese 3; Senigallia, Sassoferrato Genga, Castelbellino, Olimpia Marzocca, Real Cameranese, Falconarese, Labor, Borghetto, Staffolo e Filottranese 1; Chiaravalle, Montemarciano e Borgo Minonna 0. Girone C. Oggi: Camerino-Passatempese, elite Tolentino-Vigor Montecosaro, Esanatoglia-Cingolana San Francesco, Montecosaro-Pinturetta Falcor, Portorecanati-Montecassiamo, S.Claudio-Folgore Castelraimondo, Settempeda.Montemilone Pollenza, Urbis Salvia-Caldarola. Classifica: San Claudio, Vigor Montecosaro, Montecosarp ed Elite Tolentino ; Caldarola, Camerino, Portorecanati, Montemilone Pollenza, Passatempese, Cingolana San Francesco, Settempeda e Urbis Salvia 1; Montecassiano, Castelraimondo, Esanatoglia e Pinturetta 0.