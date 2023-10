Il derby marchigiano: Jesi vince su San Benedetto

Mancando nel calcio il superclassico tra Ancona e Jesi e quello, altrettanto sentito e frizzante tra Ascoli e San Benedetto, nel rugby il derby se lo contendono le due squadre di provincia, il Rugby Jesi 70 e i cugini della U.R. San Benedetto. Un derby, il primo della stagione nella palla ovale che i Leoni portano a casa di misura (23 a 21) ma, assicura chi ha assistito alla partita domenica al Lorenzo Latini, frutto di una solida prestazione del collettivo e della qualità e determinazione dei singoli. Come tiene a sottolineare Marco De Rossi elogiando la prova dei suoi giocatori. "Abbiamo sofferto nel primo tempo quando, sfruttando il fattore vento, San Benedetto ci ha messo in difficoltà attaccando e portandosi in vantaggio – la disamina del tecnico leoncello – Nella ripresa le condizioni ambientali si sono invertite ed è venuta fuori la nostra miglior condizione fisico atletica frutto del certosino lavoro della nostra preparatrice Agnese Camillini alla quale va un ringraziamento particolare. Abbiamo preso ad attaccare a nostra volta con sempre maggior convinzione, segnato, tenuto costantemente sotto pressione gli avversari e alla fine è arrivata la meta tecnica che ci ha permesso di assicurarci la vittoria e di guadagnare un gratificante, anche se provvisorio, secondo posto in classifica". Ora la squadra è attesa dalla trasferta di Pieve di Cento, attuale fanalino di coda del campionato in compagnia delle toscane Firenze e Lions Amaranto. "Una gara assolutamente da non sottovalutare questa contro i bolognesi – tiene desta l’attenzione De Rossi – faranno di tutto per cancellare lo zero in classifica e noi dovremo farci trovare pronti per ogni eventualità. Sulla carta abbiamo qualcosa in più, proprio per questo dovremo essere bravi a dimostrarlo sul campo".

g.a.