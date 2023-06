Il Diana apre le porte alla finalissima playoff Urbania e Monturano si giocano l’Eccellenza

Sarà uno stadio storico e di categoria superiore come il Diana di Osimo a ospitare quest’oggi la finalissima playoff di Promozione tra Urbania e Monturano, rispettivamente le vincitrici delle finali playoff del girone A e B giocate una settimana fa contro Vigor Castelfidardo e Aurora Treta. Fischio d’inizio nello stadio dei senza testa oggi pomeriggio alle ore 16:30 (in caso di parità alla fine dei due tempi regolamentari si disputeranno i supplementari e se non dovessero bastare si tireranno i rigori). L’Urbania in semifinale e poi nella finale del girone A ha fatto fuori prima i Portuali Ancona con quattro gol e poi una settimana fa la Vigor Castelfidardo rifilando ai fidardensi sempre un poker di reti. La squadra di Omiccioli ora andrà all’assalto del Monturano (orfano di Islami e Santarelli squalificati per una giornata) che ha eliminato prima l’Atletico Centobuchi e successivamente Aurora Treia. Una sfida nella sfida sognando l’Eccellenza. Si giocherà anche quella dei bomber con Pagliardini dell’Urbania capocannoniere del girone A con 19 reti, mentre nel Monturano c’è Moretti autore di 13 gol nella stagione regolare.