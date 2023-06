Il dorico Bianconi in finale con il Lecco

Ci sarà un dorico in finale playoff ed è Alessandro Bianconi, difensore centrale che nel mercato dello scorso gennaio ha raggiunto in prestito il Lecco e con quella maglia si sta giocando sulle rive del Lario l’accesso alla cadetteria. Lecco e Foggia, infatti, si giocheranno l’unico posto rimasto per accedere alla serie B. Con un destino curiosamente simile – entrambe le formazioni erano sfavorite nei rispettivi doppi confronti con Cesena e Pescara ed entrambe si sono imposte ai rigori – la squadra dell’ex Ancona Luciano Foschi e quella di Delio Rossi, portato in trionfo dopo il successo all’Adriatico e, curiosamente, allenatore di quel Lecce dove giocava Marco Donadel, si contenderanno la cadetteria nel doppio confronto in programma tra pochi giorni: andata in programma martedì 13 giugno alle 21.30 allo stadio Zaccheria di Foggia e quindi domenica 18 giugno alle 17.30 il ritorno al Rigamonti Ceppi di Lecco.