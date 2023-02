Il Fabriano Cerreto all’Helvia Recina Morale alto nella truppa di Destro

Un paio di dubbi nel Fabriano Cerreto diretto alla Helvia Recina, ma il morale è alto nella truppa guidata da Flavio Destro. Non può essere diversamente dopo tre vittorie nel giro di una settimana "anche se la classifica resta sempre molto preoccupante – riflette proprio l’allenatore dei cartai –. Segnale di un campionato alquanto equilibrato, molto livellato. Ci attende una Maceratese che viene da un ottimo risultato". Mister Destro oggi troverà dall’altra parte Misin che ha avuto ai tempi della Fermana in C, "ma anche Pagliari che era a Fabriano. Mi torneranno in mente tanti momenti belli, fa sempre piacere ritrovarsi". Chi vorrà ritrovare la vittoria invece saranno l’Osimana e la Jesina che ospitano rispettivamente Valdichienti Ponte e Urbino. Il Castelfidardo a Treia (al Capponi si giocherà a porte chiuse per tribune inagibili) con l’obiettivo vittoria per scavalcare di nuovo proprio il Chiesanuova. Marina all’esame Montefano dopo il buon punto preso in casa dell’Azzurra Colli, con il ritorno da avversario, allo stadio Le Fornaci, dell’ex mister Mariani.

Eccellenza, 6^ giornata di ritorno. Oggi (ore 15): Porto Sant’Elpidio-Atletico Ascoli, Atletico Gallo-Sangiustese, Chiesanuova-Castelfidardo, Forsempronese-Atletico Azzurra Colli, Jesina-Urbino, Marina-Montefano, Osimana-Valdichienti Ponte, Maceratese-Fabriano Cerreto. Classifica: Atletico Ascoli 38; Atletico Azzurra Colli 35; Forsempronese e Montefano 34; Osimana e Atletico Gallo 33; Jesina 31; Urbino 30; Valdichienti Ponte 29; Sangiustese 26; Maceratese e Chiesanuova 23; Castelfidardo e Fabriano Cerreto 22; Marina 7; Porto Sant’Elpidio 4.