Il Fabriano Cerreto esulta. Moie Vallesina non convince

MOIE VALLESINA

0

FABRIANO CERRETO

1

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Cameruccio, Carboni, Balducci, Marini, Sassaroli, Mosca (30’ st Costantini), Rossetti, Giunchetti (33’ st Fabrizi), Paolucci (33’ st Pandolfi). All. Rossi.

FABRIANO CERRETO: Spitoni, Barilaro, Crescentini, Grazioso (38’ st Lischi), Marino, Stortini, Cicci, Corazzi, Zuppardo, Tizzi (45’ st Poeta), Gubinelli. All. Tiranti.

Arbitro: Fiermonte di Macerata.

Rete: 30’ pt Marino

Note: espulso al 40’ st Barilaro per doppia ammonizione

Il Moie Vallesina dopo l’opaco pareggio sul campo del Vismara cade in casa. E’ il Fabriano Cerreto dell’ex Tiranti a fare festa al Pierucci, mentre il Moie Vallesina non trova il varco giusto per fare male ai cartai. Partita combattuta anche se il primo tempo è abbastanza avaro di emozioni. L’occasione più importante della prima frazione capita sui piedi di Balducci, quasi un rigore in movimento a seguito di un calcio d’angolo, ma il giocatore di casa spara alto. Centra la porta invece Marino che alla mezz’ora del primo tempo, sempre da azione d’angolo, trova di testa il guizzo vincente. Nella ripresa la formazione di casa cerca di riportare l’incontro in parità. I ragazzi di mister Rossi ci provano anche dalla distanza, in particolare con Carboni che più volte arriva alla conclusione da fuori, ma la mira è imprecisa. Il Fabriano termina in dieci per l’espulsione di Barilaro per doppia ammonizione, ma riesce a rintuzzare gli attacchi della squadra di casa.