Il Fabriano vola: seconda vittoria in tre giorni

CERRETO

4

PORTO SANT’ELPIDIO

1

CERRETO (4-2-3-1); Santini; Stortini (1’ st Carnevali), Lucarino, Lispi, Crescentini (32’ st Mulas); Carmenati, Nunzi; Barilaro, Magnanelli (17’ st Gabrielli), Bezziccheri (21’ st Franconi); Gubinelli (7’ st Capristo). All. Destro

PORTO SANT’ELPIDIO (4–3-2-1): Schirripa; Landolfo (12’ st Russo), Nasif, Tondini, Zingrillo; Amici, D’Amicis (37’ st Ponzielli), Santori (21’ st Rubicini)Fuglini (1’ st Orazi), Titone; Sarr (28’ st Khouzima). All. Palladini

Arbitro: Ferroni di Fermo

Reti: 8’ pt Stortini, 32’ pt Titone, 38’ pt Gubinelli, 10’ st Capristo, 14’ st Bezziccheri

Note: Spettatori: 150 circa. Ammoniti: Zingrillo, Sarr, Orazi, Capristo Recupero: 1+4

Due vittorie in tre giorni per il Fabriano Cerreto che, dopo un girone di andata disastroso, sta risalendo la china. Nel recupero contro il P.S. Elpidio, la squadra allenata da Destro gioca un’ottima gara e alla fine batte gli ospiti con un perentorio 4 a 1. Primo tempo equilibrato con i locali che riescono a chiuderlo in vantaggio (2-1), ripresa con il P.S. Elpidio che prova a pareggiare ma viene punito dai cartai che su alcune veloci ripartenze si esaltano. Inizio scoppiettante con i locali che all’8’ passano in vantaggio con un colpo di testa di Stortini che supera Schirripa (1-0). Sulle ali dell’entusiasmo al 12’ Bezziccheri esalta l’estremo ospite. La squadra di Palladini cresce e al 32’ pareggia con Titone che sfrutta un assist di Sarr per battere Santini (1-1). Gli ospiti sfiorano il colpaccio al 35’, ma tre minuti più tardi i fabrianesi passano in vantaggio: su angolo di Bezziccheri, Magnanelli con gran colpo di testa scavalca la difesa e, mentre la palla sta per entrare in rete, Gubinelli di testa spinge la palla in rete (2-1). Nella ripresa ospiti alla ricerca del pari, ma in 4’ il Fabriano Cerreto chiude l’incontro prima con Capristo al 10’ che sfrutta un assist di Bezziccheri (3-1), poi al 14’ i cala il poker con l’esterno Bezziccheri (tre gol nelle ultime due gare) che con un gran diagonale spedisce la palla all’incrocio (4-1). Gli avversari provano a reagire ma il Fabriano Cerreto alla fine incamera un successo importantissimo. Domenica si replica, sempre in casa, contro l’Atlòetico Gallo.

Angelo Campioni