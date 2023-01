Il Falconara tra le mura amiche per affrontare la capolista

Il tour de force del mese di gennaio è quasi finalmente concluso e il Falconara torna di nuovo tra le pareti amiche del PalaBadiali per l’ultima gara casalinga di campionato di questo folle mese. Lo fa oggi alle 16 (e non al canonico orario domenicale delle 18) per la quindicesima giornata di serie A femminile e per una partita che non ha bisogno di particolari presentazioni.

L’avversario è il Bitonto, l’attuale capolista del torneo in coabitazione col Tikitaka Francavilla. La società pugliese del presidente Silvano Intini, al suo secondo anno di massima serie, è stata costruita per vincere ogni titolo. All’andata fu un match al cardiopalma e prevalsero le Citizens in quella che è stata l’unica sconfitta bitontina.

I precedenti sono in totale tre, tutti a favore delle azzurre di Falconara. I biglietti per la partita di oggi pomeriggio sono in vendita sul circuito Vivaticket o nei centri convenzionati. A Falconara Marittima c’è la T18 Tabaccheria dell’Auditorium di via Marsala. Il botteghino del palasport aprirà oggi alle 14.30.

Si diceva dell’ultima casalinga di campionato di gennaio, ma non l’ultima casalinga del mese. Perché le ragazze di Massimiliano Neri, dopo appena tre giorni, ovvero il prossimo mercoledì 25 alle ore 19, dovranno tornare in campo nel vecchio hangar di via dello Stadio per la sfida dei quarti di finale della Coppa Italia 2022-23.

Di fronte a capitan Erika Ferrara e compagne, in gara unica, si troverà il Kick Off.

Per una grande classica di A femminile. Ma prima il match odierno, assolutamente imperdibile. Appuntamento alle 16 al Badiali per Città di Falconara-Bitonto.