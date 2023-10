Il giovane Ceccarelli con 400 panchine

È passata una vita sportiva da quel 15 settembre 2010. Mercoledì sera di Coppa Marche di Terza Categoria, Vigor Castelfidardo-Portuali, il primo approccio del "giovane" Stefano Ceccarelli alla guida tecnica dei Dockers. Si aprì una strada, che non avrebbe più lasciato. Da allora quattrocento volte in panchina, sempre sulla stessa panchina, in un viaggio lungo oltre 13 anni. Se non è record, poco ci manca per mister "Cecca", baluardo dei Portuali Calcio Dorica che, sabato scorso contro l’Osimo Stazione, ha ricevuto una targa dal presidente Davide Pucci per celebrare l’ennesimo traguardo. Quella tra il trainer anconetano e i Portuali è una lunga storia di amore e fedeltà, che affonda le radici nella rifondazione del club assieme agli amici e storici dirigenti Mirko Pisoni e Luca Cesaroni. Ed è anche una storia di successi, dal basso, dalla Terza fino alla Promozione. Senza trascurare la recente creazione del settore giovanile con la GLS Dorica Torrette. Un viaggio interminabile per il tecnico 45enne, che continua: "Che effetto fa? È un traguardo personale cui guardo con soddisfazione, certo. Spesso però – ci scherza su –, mi domando come sia possibile dopo tutti questi anni. Mi sento a casa, per me è più semplice". A proposito di casa, apre ai ringraziamenti. "Ce ne sono molti – confessa Ceccarelli -. In primis alla famiglia, per il supporto che non mi ha fatto mai mancare, e a Luca e Mirko, ovviamente, per aver iniziato insieme, allora, un percorso di crescita graduale, costante e che prosegue con rinnovati stimoli. Ci sono stati anche momenti no, ma non abbiamo mai mollato. Ed eccoci qua, senza alcuna voglia di fermarci". Sabato scorso i Dockers hanno prevalso 3-2, all’ultimo, sull’Osimo Stazione. L’analisi: "Abbiamo vinto una partita fondamentale contro una squadra organizzata e forte. Dopo essere andati sotto di due gol non era affatto scontata ribaltarla e invece i ragazzi sono rimasti lucidi fino all’ultimo riuscendo a prendersi tre punti importanti". Sette partite, 13 punti. L’avvio dei Dockers è positivo nei numeri: "Abbiamo due punti in più rispetto allo stesso momento della passata stagione - spiega -. Dobbiamo trovare continuità e stabilità. Facciamo più gol, ne subiamo di più". Domani, intanto, i Portuali tornano in campo: li attende la tosta trasferta col Sant’Orso: "Squadra attrezzatissima. Sarà una battaglia molto difficile, come tutte, in un campionato davvero equilibrato". Parola di Ceccarelli, mister-400 sulla panchina dei Portuali Calcio Dorica.

Giacomo Giampieri