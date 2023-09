Il ’Giro delle Marche in Rosa’ oggi fa tappa a Loreto

Un fine settimana con il ciclismo sulle nostre strade. Oggi il Giro delle Marche in Rosa protagonista a Loreto dopo il cronoprologo di ieri a Recanati, gara a tappe femminile allestita dalla Born to Win insieme alla Società Cicloamatori Offida. Sarà la frazione di Villa Musone (in palio il titolo regionale Fci Marche) a ospitare oggi la seconda giornata prima della conclusione di domani a Offida, tutte nella formula open contemplando le juniores, le under 23 e le élite (ogni atleta può prendere parte a qualsiasi gara giornaliera ma con l’obbligo di partecipare a tre su tre per concorrere alla classifica finale sia juniores che open). A ogni gara in palio punteggi a scalare per la classifica generale del trittico (maglia rosa), per quella delle giovani (maglia bianca solo per le ragazze juniores nate nel 2004 e nel 2005), per il gran premio della montagna (maglia blu), per la miglior straniera (gialla) e per i traguardi volanti (maglia verde). Sono circa un centinaio le atlete iscritte con due team di matrice marchigiana come la Born to Win Zhiraf e il Club Corridonia. Domani invece si correrà a Camerano la Rampiconero per gli amanti della mountain bike. Da pedalare 49 km all’interno del Parco del Conero, con passaggi sul monte Conero e sulla spiaggia dei Sassi Neri. Per i meno allenati prevista la pedalata ecologica (30 km). Ritrovo per tutti alle 7 e partenza alle 9 dal palasport di Camerano. A fare da preludio alla Rampiconero dei grandi quella dei più giovani oggi con in sella esordienti e allievi (ore 15). Sempre domani giovani di scena a Villa Musone di Loreto con il Memorial Arnaldo Pierini.