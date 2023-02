Il gol di Ragatzu per il premio Puskas

C’è anche il gol di Daniele Ragatzu contro l’Ancona tra i candidati al Premio Puskas 2023. Lo spettacole gesto atletico di domenica scorsa allo stadio Del Conero, che è valso all’Olbia il momentaneo vantaggio sui dorici. Una rete di pregevole fattura, non solo per l’acrobazia in sé, ma anche per tempismo e coordinazione. Per l’attaccante sardo (che ad Ancona segnò anche l’anno scorso) si è trattato dell’undicesimo centro in questo campionato. Una candidatura di un certo prestigio per il classe ‘91, che nel 2009 al Cagliari venne lanciato in Serie A da Massimiliano Allegri, allora tecnico dei sardi.

g.m.