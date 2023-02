Il guru del calciomercato Gianluca Di Marzio sarà protagonista al teatro Cortesi di Sirolo

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, salirà domani sera alle 21.30 sul palco del Teatro Cortesi di Sirolo per raccontare le sue storie di calcio. Un appuntamento molto interessante per tanti appassionati della zona, che potranno partecipare alla serata e ascoltare il giornalista. A moderare l’incontro saranno Marta Bitti, volto noto del calcio locale, lo scorso anno addetta stampa dell’Ancona e oggi con il medesimo ruolo al Montegiorgio Calcio, e Alver Torresi della Federcalcio di Macerata. Durante la serata il pubblico potrà partecipare e porre domande, confrontandosi con il giornalista sui temi trattati. La partecipazione all’evento prevede l’acquisto di un biglietto dal costo di 10 euro a persona, con promozione 2x3, cioè un biglietto omaggio ogni due acquistati, formula attivabile solamente contattando l’agenzia telefonicamente oppure via mail ([email protected])