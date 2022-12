Il loretano segna e torna in testa ai cannonieri di B

È tornato dal Mondiale in Qatar e alla prima ha lasciato subito il segno. Con il gol del provvisorio pareggio segnato nella serata di Santo Stefano al Genoa. Walid Cheddira è tornato in testa alla classifica dei cannonieri di B arrivando in doppia cifra. Dieci gol realizzati da inizio stagione distanziando di una rete Brunori del Palermo fermo a quota nove. "Purtroppo il gol non è servito però alla squadra – le parole a fine partita dell’attaccante loretano del Bari, 24 anni –. Non guardo i numeri e i gol, punto su altro. Sono molto dispiaciuto per questa sconfitta e per come è arrivata, perché eravamo quasi in dominio della partita". C’è rammarico per la sconfitta casalinga contro il Grifone, anche "se fare gol al San Nicola è sempre un’emozione unica. Quando poi avviene con questa cornice di pubblico (quasi cinquantamila persone, ndr), fantastica, è davvero un’emozione bellissima e fortissima". Cheddira reduce dal Mondiale è tornato subito ad allenarsi. "Ho sempre voglia di lavorare e di migliorare. Non vedevo l’ora di giocare dopo l’esperienza mondiale. Volevo portare quel qualcosa in più per aiutare la squadra. Purtroppo il bicchiere è solo mezzo pi –eno". Anche se fin qui la stagione di Cheddira è stata fantastica. Protagonista prima in Coppa Italia e poi in campionato con la maglia del Bari. E poi in nazionale vestendo la casacca del Marocco, debuttando prima in amichevole e poi al Mondiale in Qatar, con l’esordio in partita ufficiale nel match degli ottavi di finale contro la Spagna.