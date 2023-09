Il Mare nel Canestro, sale sul podio il Porto Recanati

Il Porto Recanati ha vinto l’edizione 2023 del torneo Il Mare nel Canestro, 17esima assoluta la prima dopo lo stop di quattro anni dalla precedente, nel 2019. In campo quattro squadre di serie B Interregionale tra cui la Goldengas, padrona di casa e organizzatrice del torneo, quest’anno intitolato alla memoria di Dino Maestri, fondatore della società e figura fondamentale nello sviluppo della palla a spicchi a Senigallia, scomparso a giugno. Nella finale di domenica, Porto Recanati ha battuto 82-76 la Goldengas (avanti 39-30 al 20’) con 28 punti di Caverni, ex di turno; 16 di Neri nei locali. Pisaurum terzo dopo aver battuto 65-61 nella finalina il Roseto 2020. Nelle semifinali, Senigallia aveva eliminato il Pisaurum 69-60, con 14 punti di capitan Giacomini (14 di Buzzone dall’altra parte), Porto Recanati aveva battuto invece 73-58 gli abruzzesi. Assegnati pure i premi individuali, alla memoria di Fulvio Ciarloni, storico dirigente della società, deceduto nel 2016: il miglior realizzatore è stato Michele Caverni, mentre l’MVP, miglior giocatore, se lo è aggiudicato il compagno di squadra del play del Porto Recanati, Joaquin Gamazo. Nicola Fabbri del Pisaurum invece è stato premiato come miglior under. Porto Recanati ha dunque confermato la sua forza, ponendosi come possibile alternativa alle favorite Loreto Pesaro e Matelica; piuttosto indietro di condizione invece un Roseto anch’esso considerato tra le big. Il campionato di B Interregionale inizia sabato 30 settembre.

Andrea Pongetti