Il Marina col Valdichienti per un anticipo salvezza

Marina all’assalto oggi del Valdichienti Ponte. La formazione di mister Giorgini è chiamata all’anticipo per via poi dell’impegno infrasettimanale in Coppa Italia del Valdichienti nel ritorno dei quarti nazionali in Toscana (avversario il Certaldo). "Andremo ad affrontare una squadra importante e con una rosa di qualità - le parole di Igor Giorgini, allenatore del Marina -. Giocheremo poi su un campo sintetico dove loro sono più abituati. Valdichienti distratto? Non penso che molleranno la presa sul campionato pensando alla Coppa. Forse lasceranno a riposo qualche pedina, ma possono contare comunque su una rosa di qualità". Due settimane fa, nell’anticipo di campionato prima della partita di Coppa, il Valdichienti perse in casa di misura contro il Fossombrone. Chissà… Il Marina - che si presenterà al Comunale di Villa San Filippo di Monte San Giusto senza gli infortunati Sbarbati e Rossetti - spera, visto anche il buon momento della formazione rivierasca reduce da sei risultati utili di fila, con tanto di vittoria nell’ultimo turno, in casa, contro il Chiesanuova. L’undicesima giornata di ritorno nel massimo campionato regionale vedrà in campo tutte le altre squadre domani. I fari saranno puntati al Mancini dove si giocherà il derby tra Castelfidardo e Osimana, sempre sentito e con i tre punti che servono a entrambe le squadre: ai fidardensi per provare ad avvicinare la salvezza diretta, ai giallorossi invece per non perdere ulteriore terreno dall’alta classifica. Altro scontro di cartello quello tra Jesina e Maceratese con i leoncelli che proveranno a dare continuità dopo la vittoria di domenica a Fossombrone. Chi vorrà e dovrà invertire la marcia sarà invece il Fabriano Cerreto, terz’ultimo, che scende sul campo dell’Atletico Azzurra Colli. Il programma. Eccellenza, undicesima giornata di ritorno (ore 15). Oggi: Valdichienti Ponte-Marina. Domani: Atletico Azzurra Colli-Fabriano Cerreto, Castelfidardo-Osimana, Chiesanuova-Atletico Gallo, Forsempronese-Porto Sant’Elpidio, Jesina-Maceratese, Urbino-Sangiustese (ore 14:30), Montefano-Atletico Ascoli. Classifica: Atletico Ascoli 44; Forsempronese 42; Atletico Gallo 40; Montefano, Osimana e Jesina 39; Atletico Azzurra Colli 38; Valdichienti Ponte e Urbino 37; Sangiustese 33; Maceratese 31; Chiesanuova 30; Castelfidardo 28; Fabriano Cerreto 25; Marina 16; Porto Sant’Elpidio 8.