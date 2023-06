Il Marina con l’Eccellenza in testa Si riparte da Mancini e Giovagnoli

Prima ondata di conferme in casa Marina. Sembra proprio che la compagine rivierasca faccia sul serio: smaltita la cocente delusione per una retrocessione che forse in pochi si aspettavano, il club biancoazzurro riparte dai suoi punti fermi con l’obiettivo di tornare presto in Eccellenza. Confermato mister Igor Giorgini così come Marco Maiorano, vera e propria bandiera del club con più di 200 presenze in maglia biancoazzurra, il Presidente Sandro Santini si è messo subito al lavoro per aggiungere altri elementi di spicco. Partendo dalla porta, l’estremo difensore titolare dovrebbe essere Matteo Mancini, promettente classe 2003. In attesa di conoscere il futuro di Barzanti, i rivieraschi puntano forte su Alex Coacci, portiere della Juniores. Preziosissimo anche il rinnovo di Giovagnoli. L’esperto difensore ex Biagio è riuscito a mettere ordine nella difesa del Marina nella seconda parte della stagione. Un supporto giunto troppo tardi per cambiare le sorti di un campionato tutto in salita, ma il centrale biancoazzurro ha tutte le intenzioni di ripetersi. Infine due giovanissimi: il 2003 Cucinella, esterno difensivo con svariate presenze in Eccellenza ed il versatile centrocampista classe 2004 Frulla. Prende forma la creatura dello "Zar" Igor Giorgini, l’obiettivo è trovare l’amalgama che lo scorso anno è mancata e disputare un campionato di Promozione di tutto rispetto.

Nicolò Scocchera