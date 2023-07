Il Marina di Montemaricano conferma altre tre giocatori di peso, Gregorini, Rossetti e Gabrielli

Il Marina ufficializza altre tre conferme di peso. Tommaso Gregorini, Pietro Rossetti e Nicola Gabrielli rimarranno in biancoazzurro anche il prossimo anno.

Tre giocatori di tutto rispetto per l’Eccellenza, figuriamoci in Promozione. Andando con ordine, Gregorini è un centrocampista dalle spiccate qualità offensive, particolarmente insidioso su calcio piazzato. Pietro Rossetti invece è un metronomo di centrocampo che in questi anni è cresciuto esponenzialmente. Il Marina delle meraviglie di Mariani non poteva prescindere dal talento del giovane centrocampista che ha disputato tutta la sua carriera nel club rivierasco. Dal vivaio alla prima squadra. Poi c’è Gabrielli, attaccante di peso che a Marina non avrà segnato valanghe di reti, ma è sempre stato imprescindibile per tutti gli allenatori che lo hanno allenato.

Il Marina fa davvero sul serio, puntare su un gruppo già rodato potrebbe essere l’arma vincente.

n. s.