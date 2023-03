Il Marina si arrende ai pali: solo un pari che non soddisfa

VALDICHIENTI PONTE

0

MARINA

0

VALDICHIENTI PONTE: Cingolani, Calcabrini (18’st Cisbani), Tombolini, Omiccioli, Di Molfetta, Pigini, Zira (30’st Del Brutto), Sfasciabasti (43’st Morresi), Palmieri, Trillini (14’st Lattanzi), Passewe. All. Bolzan

MARINA: Barzanti, Medici, Maiorano (27’st Gabrielli), Testoni, Giovagnoli, Carloni, Piermattei (1’st Catalani), Gregorini, Pierandrei, Nacciarriti, Gagliardi (1’st Brugiapaglia). All. Giorgini

ARBITRO: Sabbouh di Fermo

Il pareggio contro il Valdichienti non può soddisfare a pieno il Marina.

Ennesima prova di sostanza e grande solidità difensiva, ma contro la squadra di Bolzan servivano i tre punti.

Pali, traverse e salvataggi sulla linea complicano il cammino, già molto difficile, dei rivieraschi. Nessuno si dispera nell’ambiente biancoazzurro, ma c’è amarezza per le tante occasioni sprecate.

Le traverse di Pierandrei ed il salvataggio sulla linea nei minuti finali, su un ottimo spunto dello stesso attaccante, sono errori che pesano come un macigno nel bilancio finale.

L’avvio di gara è tutto del Valdichienti: Passewe, Palmieri e Zira impegnano ripetutamente Barzanti. Alla mezz’ora il Marina alza la testa e reagisce con Pierandrei che però colpisce la traversa.

Ad inizio ripresa il pallino del gioco torna sui piedi dei locali, la difesa del Marina regge grazie agli ottimi interventi di Carloni e Giovagnoli.

I biancoazzurri reagiscono, ma Pierandrei deve ancora fare i conti con la traversa che gli nega la gioia del gol. Lo stesso centravanti rivierasco protesta a gran voce al 70esimo per un presunto fallo in area proprio nel momento in cui stava per colpire la sfera di testa.

Per il direttore di gara si può andare avanti.

Nel finale gli ospiti provano il tutto per tutto, ma un prodigioso salvataggio sulla linea di porta, su un guizzo del solito Pierandrei, inchioda il risultato sullo 0-0.

Finisce a reti bianche, tanti buoni segnali, ma al Marina serviva solo la vittoria.

Nicolò Scocchera