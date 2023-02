Il Marzocca ci crede e la rimedia nel finale

vigor castelfidardo

olimpia marzocca

VIGOR : Lombardi, Baccarini, Romagnoli (22’ st Graglia), Gioielli, Marconi, Santoni, Malaccari (22’ st Gasparini), Guercio (47’ st Kante), Altobello, Terrè (36’ st Ballarini), Pennacchioni (22’ st Rombini). All. Manisera

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Breccia (9’ st Campomaggi), Tonucci, Montanari, Santi Amantini, Abbruciati (14’ st Spanò), Rossi, Canulli (47’ st Tomba), Paolini (9’ st Felicissimo), Pigini. All. Giuliani

Arbitro: Gasparoni di Jesi Reti: 25’ pt Malaccari, 26’ st Spanò

Esce il pareggio tra Vigor Castelfidardo e Olimpia Marzocca. Approccio giusto dei locali che sfiorano il vantaggio dopo una manciata di minuti con Altobello e lo trovano poi al 25’ con Malaccari dopo un tiro di Pennacchioni respinto corto. Nella ripresa ancora Malaccari e Terrè hanno la palla per il raddoppio, ma è l’Olimpia Marzocca a segnare. L’arbitro assegna un calcio di rigore all’Olimpia per un presunto tocco di mano in area locale. Lombardi respinge il tiro dal dischetto di Spanò che però sulla ribattuta pareggia.